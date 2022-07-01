Найденная под Калининградом моржиха набралась сил и продолжила путешествие

Моржиха, которую обнаружили накануне на морском побережье в Калининградской области, охладилась под ночным дождём, набралась сил и уплыла. Об этом 1 июля сообщается в Telegram-канале национального парка «Куршская коса».



Работники парка выполнили рекомендации специалистов по морским млекопитающим: строили теневой навес, поливали необычную гостью пресной водой, а также охраняли животное. От рыбы и мидий, привезённых волонтёрами, ластоногая отказалась.

