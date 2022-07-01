    Пробки

    6/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Найденная под Калининградом моржиха набралась сил и продолжила путешествие

    1643
    1 комментарий

    Национальный парк «Куршская коса»

    Моржиха, которую обнаружили накануне на морском побережье в Калининградской области, охладилась под ночным дождём, набралась сил и уплыла. Об этом 1 июля сообщается в Telegram-канале национального парка «Куршская коса».

    Работники парка выполнили рекомендации специалистов по морским млекопитающим: строили теневой навес, поливали необычную гостью пресной водой, а также охраняли животное. От рыбы и мидий, привезённых волонтёрами, ластоногая отказалась.

    «Фонтанка» писала, что 30 июня на побережье под Калининградом обнаружили моржа. Встречу нельзя назвать обыденной — млекопитающие обитают в Баренцевом море и далеко обычно не отплывают. В Московском зоопарке пришли к мнению, что необычная гостья сильно истощена и, скорее всего, имеет серьёзные проблемы со здоровьем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Комментарии
    1

    Новости компаний

    close
    close