Найденная под Калининградом моржиха набралась сил и продолжила путешествие

Национальный парк «Куршская коса»
Моржиха, которую обнаружили накануне на морском побережье в Калининградской области, охладилась под ночным дождём, набралась сил и уплыла. Об этом 1 июля сообщается в Telegram-канале национального парка «Куршская коса».
Работники парка выполнили рекомендации специалистов по морским млекопитающим: строили теневой навес, поливали необычную гостью пресной водой, а также охраняли животное. От рыбы и мидий, привезённых волонтёрами, ластоногая отказалась.
«Фонтанка» писала, что 30 июня на побережье под Калининградом обнаружили моржа. Встречу нельзя назвать обыденной — млекопитающие обитают в Баренцевом море и далеко обычно не отплывают. В Московском зоопарке пришли к мнению, что необычная гостья сильно истощена и, скорее всего, имеет серьёзные проблемы со здоровьем.