«Такого ещё не было». Под Калининградом ищут желающих отгонять зевак и собак от диковинного гостя у границы с Литвой

На морском побережье в Калининградской области впервые обнаружили моржа. Теперь обитателю Крайнего Севера, который отлёживается после путешествия на пляже, требуется охрана.



Как сообщили в нацпарке «Куршская коса», моржа обнаружили местные инспекторы на побережье неподалёку от литовской границы утром 30 июня. Обыденной встречу не назвать: директор парка отметил, что это первый подобный случай.