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    «Такого ещё не было». Под Калининградом ищут желающих отгонять зевак и собак от диковинного гостя у границы с Литвой

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    На морском побережье в Калининградской области впервые обнаружили моржа. Теперь обитателю Крайнего Севера, который отлёживается после путешествия на пляже, требуется охрана.

    Как сообщили в нацпарке «Куршская коса», моржа обнаружили местные инспекторы на побережье неподалёку от литовской границы утром 30 июня. Обыденной встречу не назвать: директор парка отметил, что это первый подобный случай.

    Моржи обитают в Баренцевом море, далеко обычно не отплывают. Впрочем, в середине июня ластоногого видели в Балтийском море — он выбрался на берег немецкого острова Рюген. Не исключено, что в Калининград атлантический морж приплыл с попутным течением из Польши, там похожую особь видели 23 июня.

    «Взрослое, судя по бивням, крупное морское млекопитающее отдыхает на песке и выглядит слегка ослабленным», — рассказали в нацпарке.

    Отдыхающего зверя просят не беспокоить. Место лёжки уже огородили сигнальной лентой и теперь ищут волонтёров, готовых отгонять от путешественника любопытствующих. Желающих просят звонить по номеру 8909793797.

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