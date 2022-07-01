«Газпром» фиксирует падение добычи и рост экспорта в Китай

В первые шесть месяцев 2022 года добыча «Газпрома» упала на 8,6% по сравнению с прошлым годом — до 238,4 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 июля.
Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился еще сильнее — на 31%, с 99,9 миллиарда кубометров до 68,9 миллиарда кубометров. При этом, однако, «Газпром» значительно нарастил поставки в Китай — за январь-июнь 2022 года они на выросли 63,4%, в то время как снабжение газом внутреннего рынка осталось на уровне прошлого года.
Потребление газа в Европе за полгода, по оценкам «Газпрома» снизилось на 27 миллиардов кубометров, став ключевым фактором падения мирового потребления на 24 миллиарда кубометров относительно первого полугодия 2021 года.
Запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 29 июня восполнены на 31,9 миллиарда кубометров. Для возврата объемов в ПГХ 2019/2020, отмечает пресс-служба «Газпрома», компаниям предстоит закачать еще 40,5 миллиарда кубометров.
Ранее США на фоне резкого сокращения поставок российского газа через «Северный поток» впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в Евросоюз.