«Газпром» фиксирует падение добычи и рост экспорта в Китай

В первые шесть месяцев 2022 года добыча «Газпрома» упала на 8,6% по сравнению с прошлым годом — до 238,4 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 июля.



Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился еще сильнее — на 31%, с 99,9 миллиарда кубометров до 68,9 миллиарда кубометров. При этом, однако, «Газпром» значительно нарастил поставки в Китай — за январь-июнь 2022 года они на выросли 63,4%, в то время как снабжение газом внутреннего рынка осталось на уровне прошлого года.