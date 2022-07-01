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    Песков рассказал о послании Зеленского, которое Путину передал президент Индонезии

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    Послание от главы Украины Владимира Зеленского, переданное его индонезийским коллегой Джоко Видодо президенту России Владимиру Путину, не было в письменной форме. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — сказал представитель Кремля 1 июля.

    Накануне, 30 июня, президент Индонезии Джоко Видодо, находящийся с визитом в Москве, заявил, что передал Путину послание от Зеленского. Он добавил, что «выразил готовность наладить общение между двумя лидерами», однако не разгласил содержание письма.

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