Песков рассказал о послании Зеленского, которое Путину передал президент Индонезии

Послание от главы Украины Владимира Зеленского, переданное его индонезийским коллегой Джоко Видодо президенту России Владимиру Путину, не было в письменной форме. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — сказал представитель Кремля 1 июля.

Накануне, 30 июня, президент Индонезии Джоко Видодо, находящийся с визитом в Москве, заявил, что передал Путину послание от Зеленского. Он добавил, что «выразил готовность наладить общение между двумя лидерами», однако не разгласил содержание письма.