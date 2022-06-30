Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо, находящийся с визитом в Москве, заявил, что передал Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил готовность наладить общение между двумя лидерами», — сказал Видодо 30 июня, не уточнив содержание письма.
Кроме того, политик призвал продвигать диалог между странами ради мирного урегулирования конфликта.
Видодо накануне побывал в Киеве. Там он встретился с Владимиром Зеленским.
15–16 ноября на индонезийском острове Бали пройдет саммит G20. Участие в нем примет Владимир Путин. Не исключается вероятность, что Зеленский также поучаствует в нем, он получил приглашение от Индонезии.