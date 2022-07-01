ДТП с «перевертышем» перегородило половину «Колы» у Дусьево. Двоих увезли с тяжелыми травмами

Серьезная авария почти четыре часа собирает пробку в обе стороны на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти утром 1 июля. В столкновении трех машин пострадали два человека.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Около 7 часов утра на 83-м километре трассы Р-21 «Кола», у деревни Дусьево, столкнулись три автомобиля: Opel под управлением 43-летнего мужчины, Subaru под управлением мужчины 56 лет и Volkswagen, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате лобового удара одна из машин перевернулась на крышу, добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В результате ДТП, по данным полиции, пострадали два пассажира «Опеля» — женщина 69 лет и 74-летний мужчина. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По словам участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в районе места аварии транспортные потоки пропускают по очереди, проезд в одну сторону перегорожен перевернутой машиной. По данным «Яндекс.Пробок», в сторону Петербурга собрался 6-километровый затор, а пробка в область тянется почти на 10 километров.