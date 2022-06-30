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    Девушка разбила голову в аварии на проспекте Просвещения

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    На перекрестке улицы Композиторов и проспекта Просвещения в аварии с двумя машинами пострадали люди. Об этом «Фонтанке» 30 июня рассказала очевидица.

    По ее словам, на месте ДТП сидела девушка с разбитой головой, а рядом с ней — два молодых человека, которые, вероятно, тоже получили повреждения. Один автомобиль въехал в столб, другой, выглядящий весьма помятым, остался на дороге.

    Фото: читательница Наталья
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    «Видимо, кто-то ехал на запрещающий сигнал», — считает наша собеседница. Она уточнила, что на место происшествия приехали скорая помощь и машина ГИБДД.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: читательница Наталья

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