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    Путин пообещал выступить с речью о ситуации в мире

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что одно из следующих своих выступлений посвятит анализу развития ситуации в мире.

    «Считаю важным специально посвятить (анализу развития ситуации в мире) одно из своих следующих публичных выступлений или какой-то другой формат выбрать на этот счет», — сказал глава государства 30 июня в штаб-квартире Службы внешней разведки. Путин уточнил, что разговор идет о видении будущего и повестке, которая бы объединяла человечество.

    По словам Владимира Путина, страны Запада намерены «сохранить свое доминирование» на планете и пытаются «сдержать Россию, не дать нам развиваться должными темпами на основе традиционных ценностей». «Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глава неизбежно повышают риск непродуманных и импульсивных действий со стороны Запада».

    При этом президент считает, что у России «очень много» единомышленников, которые, однако же, боятся поднять голову. «Они думают, как мы. Их много — стран и народов, которые хотят идти собственной дорогой», — уверен российский лидер.

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    Комментарии 16

    27515433830 Июн 2022 в 22:07
    "И он никакой не мучитель, а просто наш добрый учитель". Вот как объяснить человеку, что эти нудные нравоучения интересны только Соловьёву и Скабеевой по долгу их службы. А всех давно интересуют совсем другие анализы.
    +0-0
    kоt-obormot30 Июн 2022 в 21:47
    Надо еще потерпеть... И Еще.. И Еще...
    +0-0
    theHard30 Июн 2022 в 21:40
    какие народы и куда "...хотят идти собственной дорогой" мне фиолетово.
    а вот понимать, куда Россия идёт, хотелось бы.
    +0-0
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    Комментарии
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