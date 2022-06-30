Путин пообещал выступить с речью о ситуации в мире

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что одно из следующих своих выступлений посвятит анализу развития ситуации в мире.
«Считаю важным специально посвятить (анализу развития ситуации в мире) одно из своих следующих публичных выступлений или какой-то другой формат выбрать на этот счет», — сказал глава государства 30 июня в штаб-квартире Службы внешней разведки. Путин уточнил, что разговор идет о видении будущего и повестке, которая бы объединяла человечество.
По словам Владимира Путина, страны Запада намерены «сохранить свое доминирование» на планете и пытаются «сдержать Россию, не дать нам развиваться должными темпами на основе традиционных ценностей». «Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глава неизбежно повышают риск непродуманных и импульсивных действий со стороны Запада».
При этом президент считает, что у России «очень много» единомышленников, которые, однако же, боятся поднять голову. «Они думают, как мы. Их много — стран и народов, которые хотят идти собственной дорогой», — уверен российский лидер.