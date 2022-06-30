Путин ответил на слова британского премьера о женщине во главе России: новости о санкциях и спецоперации за 30 июня

Фото: news_kremlin / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 30 июня . Центробанк увеличил максимальную сумму перевода на зарубежные счета

С 1 июля россияне смогут в течение календарного месяца переводить с российского счета на зарубежный до миллиона долларов США. Перевод может быть как на свою карту, так и на карту другого человека. Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.

Ранее ограничения по этим операциям составляли 150 тысяч долларов. Закрывать СМИ за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям будут без суда Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволяет приостанавливать работу средств массовой информации во внесудебном порядке.

— Закон наделяет Генерального прокурора РФ и его заместителей правом вынести требование о приостановлении на срок не более трех месяцев деятельности СМИ в случае выявления распространения им противоправной, опасной информации, в том числе недостоверных общественно значимых сведений, информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ или связанной с введением иностранными государствами санкций, — сообщается на сайте Госдумы.

Если окажется, что запрещенную информацию СМИ распространяло не единожды, то регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт — заблокирован.

Минобороны России заявило об уходе российских войск с острова Змеиный Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли. Министерство подчеркивает, что таким образом Россия «продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины» и «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса».

Путин прокомментировал события в Кременчуге... Владимир Путин поздно вечером 29 июня ответил на вопросы журналистов о событиях в Кременчуге, где на днях сгорел торговый центр. Он заявил, что там не было теракта, и отметил, что «просто так по полям никто не стреляет». — Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое, — цитирует российского президента РИА Новости. — Ни по каким гражданским объектам Российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что пожар в торговом центре произошел из-за удара по расположенным рядом ангарам с оружием и боеприпасами и, как следствие, их детонации. Согласно заявлению министерства, ТЦ не функционировал. ... и ответил на замечание британского премьера о женщине во главе России

Российский президент также отреагировал на сказанные ранее слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, Джонсон сказал, что «если бы Путин был женщиной, кем он, очевидно, не является, но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал» (цитата по РИА Новости).

— Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова — и где Британия, — заявил Владимир Путин. — И продиктовано это ни чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня.



Honor приостановил поставки в Россию Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки в Россию. По информации издания, Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достиг договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны в Россию через параллельный импорт — это позволит снизить санкционные риски. Ранее сообщалось, что владеющая Honor компания Huawei начала закрывать фирменные магазины в России.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении торгового эмбарго в отношении страны. Консульские отношения с Сирией пока сохраняются. Накануне Сирия решила признать ЛНР и ДНР. Посольство ДНР в Москве откроется 12 июля МИД ДНР сообщил об открытии посольства в России. Торжественная церемония пройдет 12 июля. На нее приглашены официальные лица из Абхазии, Сирии, Южной Осетии, ЛНР и других «аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций». Разумеется, будут присутствовать представители России и ДНР. ЕСПЧ потребовал, чтобы Россия не допустила смертной казни пленных в ДНР Европейский союз по правам человека потребовал от России обеспечить неисполнение в ДНР смертного приговора пленным британцам и гражданину Марокко. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ призвал ЕСПЧ обращаться к руководству ДНР и напомнил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.

К смертной казни в ДНР приговорены три пленных иностранца, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины: британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун.