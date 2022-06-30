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    Полеты на Бали и поставки из России. Что сказал Путин после встречи с президентом Индонезии

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    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить логистические цепочки, нарушенные из-за санкций. Также он отметил, что Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия, удобрений и других «критически важных товаров».

    «Большое значение придаём и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываем, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения и они будут результативными», — рассказал Путин 30 июня по итогам российско-индонезийских переговоров.

    Переговоры с главой Индонезии Джоко Видодо президент назвал содержательными и уточнил, что речь шла в том числе о возможности возобновления прямого сообщения между Москвой и Бали. Также Путин заявил, что Россия поддерживает усилия Индонезии по подготовке саммита G20.

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