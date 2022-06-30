Полеты на Бали и поставки из России. Что сказал Путин после встречи с президентом Индонезии

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить логистические цепочки, нарушенные из-за санкций. Также он отметил, что Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия, удобрений и других «критически важных товаров».



«Большое значение придаём и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываем, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения и они будут результативными», — рассказал Путин 30 июня по итогам российско-индонезийских переговоров.

