Лавров: «Железный занавес» уже практически опускается

«Железный занавес» между Россией и Западом «уже опускается», но не по вине Москвы. Такое заявление 30 июня сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Минске.



«Что касается «железного занавеса», он практически уже опускается. Пусть они (ЕС и США) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал он на пресс-конференции министров иностранных дел России и Белоруссии.



При этом Лавров отметил, что Россия настаивает на равноправном диалоге с Евросоюзом, если он будет возобновлен. «Мы никогда не закрываемся. Скажу лишь, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем», — подчеркнул глава МИД.

