Лавров: «Железный занавес» уже практически опускается

«Железный занавес» между Россией и Западом «уже опускается», но не по вине Москвы. Такое заявление 30 июня сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Минске.
«Что касается «железного занавеса», он практически уже опускается. Пусть они (ЕС и США) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал он на пресс-конференции министров иностранных дел России и Белоруссии.
При этом Лавров отметил, что Россия настаивает на равноправном диалоге с Евросоюзом, если он будет возобновлен. «Мы никогда не закрываемся. Скажу лишь, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем», — подчеркнул глава МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не намерена создавать «железный занавес» и закрывать свою экономику. По его мнению, такую страну, как Россия, невозможно обнести забором со стороны, а возводить его вокруг себя мы не собираемся.