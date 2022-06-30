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    Лавров: «Железный занавес» уже практически опускается

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    8 комментариев

    «Железный занавес» между Россией и Западом «уже опускается», но не по вине Москвы. Такое заявление 30 июня сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Минске.

    «Что касается «железного занавеса», он практически уже опускается. Пусть они (ЕС и США) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал он на пресс-конференции министров иностранных дел России и Белоруссии.

    При этом Лавров отметил, что Россия настаивает на равноправном диалоге с Евросоюзом, если он будет возобновлен. «Мы никогда не закрываемся. Скажу лишь, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем», — подчеркнул глава МИД.

    Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не намерена создавать «железный занавес» и закрывать свою экономику. По его мнению, такую страну, как Россия, невозможно обнести забором со стороны, а возводить его вокруг себя мы не собираемся.

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    Комментарии 8

    akoch30 Июн 2022 в 16:59
    ".. но не по вине Москвы".
    Ага-ага. Вообще не при делах.

    Так-то мы вообще за открытость, правда VPNы закроем и за границу выпускать никого не будем.
    +0-0
    Klaus_Nesanta30 Июн 2022 в 16:56
    термины из дремучего прошлого... разве плохо им было - жли в свое удовольствие, вывозили бабки и родню за границу, покупали виноградники и виллы, неужели стало скучно
    +0-0
    Ахмат-Сила30 Июн 2022 в 16:54
    Радость то какая! Дождались!! 80% граждан с ликованием воспринимают возврат в СССР!!! 20% врагов народа не выпускать из страны, им одна дорога- в ЛАГЕРЯ!!!
    +0-0
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    Комментарии
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