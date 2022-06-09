«Не будем наступать на те же грабли». Путин заявил, что в России не будут создавать «железный занавес»

В России нет и не будет закрытой экономики. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве на ВДНХ.

«У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Условно, пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем. <...> Это результат их ошибок, причем длительных», — сказал Путин 9 июня.

По словам главы государства, недружественные страны перекладывают вину на Россию, пытаясь «прикрывать одно место». Введение санкций с их стороны, добавил он, усугубило ситуацию по разным направлениям. «У нас была закрытая экономика в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес». Мы же создали своими руками. Мы сейчас не собираемся это делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают и создают проблемы», — заявил президент.