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    В первую июльскую субботу Петербургу сулят +33, дальше вздохнётся

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    Погодные прогнозы на июль обещают петербуржцам передышку. Первая суббота месяца претендует на звание самого жаркого дня с начала лета, но искать спасения от зноя осталось недолго.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    О том, чего ждать от погоды в середине лета, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции в ТАСС 30 июня. Метеосводки обнадёживают утомлённых солнцем. С севера к городу подступают циклоны — они принесут кратковременные дожди и сбавят градус.

    Выключать вентиляторы и кондиционеры пока рано. Прохлада не обрушится одномоментно, В субботу, 2 июля, воздух может прогреться до + 32 — 33 градусов. Дальше — легче. По данным синоптиков, уже на следующей неделе температура уместится в 20 — 25 градусов.

    Примерно так же должно быть в течение почти всего месяца. Отрицательных аномалий от июля не ждут, температура будет близка к норме с небольшим превышением в первых числах. К концу месяца, как ожидается, столбик термометра снова поползёт вверх, к 28 градусам.

    Ранее Колесов подвёл итоги июня. На рекорд пошли только один день с температурой +30 градусов и пара жарких ночей.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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