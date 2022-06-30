В первую июльскую субботу Петербургу сулят +33, дальше вздохнётся

Погодные прогнозы на июль обещают петербуржцам передышку. Первая суббота месяца претендует на звание самого жаркого дня с начала лета, но искать спасения от зноя осталось недолго.

О том, чего ждать от погоды в середине лета, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции в ТАСС 30 июня. Метеосводки обнадёживают утомлённых солнцем. С севера к городу подступают циклоны — они принесут кратковременные дожди и сбавят градус.



Выключать вентиляторы и кондиционеры пока рано. Прохлада не обрушится одномоментно, В субботу, 2 июля, воздух может прогреться до + 32 — 33 градусов. Дальше — легче. По данным синоптиков, уже на следующей неделе температура уместится в 20 — 25 градусов.