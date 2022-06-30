В первую июльскую субботу Петербургу сулят +33, дальше вздохнётся

Погодные прогнозы на июль обещают петербуржцам передышку. Первая суббота месяца претендует на звание самого жаркого дня с начала лета, но искать спасения от зноя осталось недолго.
О том, чего ждать от погоды в середине лета, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал на пресс-конференции в ТАСС 30 июня. Метеосводки обнадёживают утомлённых солнцем. С севера к городу подступают циклоны — они принесут кратковременные дожди и сбавят градус.
Выключать вентиляторы и кондиционеры пока рано. Прохлада не обрушится одномоментно, В субботу, 2 июля, воздух может прогреться до + 32 — 33 градусов. Дальше — легче. По данным синоптиков, уже на следующей неделе температура уместится в 20 — 25 градусов.
Примерно так же должно быть в течение почти всего месяца. Отрицательных аномалий от июля не ждут, температура будет близка к норме с небольшим превышением в первых числах. К концу месяца, как ожидается, столбик термометра снова поползёт вверх, к 28 градусам.
Ранее Колесов подвёл итоги июня. На рекорд пошли только один день с температурой +30 градусов и пара жарких ночей.