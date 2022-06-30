Главный синоптик Петербурга подвел итоги июня. Они неоднозначные

Под занавес июня главный петербургский синоптик подвел итоги первого месяца лета. По словам Александра Колесова, сравнивать нынешний июнь с прошлогодним «даже неудобно», впрочем, специалист Северо-Западного УГМС всё равно нашел чем нас удивить.
«Месяц начался прохладным, всем было плохо, в третьей декаде потеплело, опять большинству плохо. Но так всегда, на всех не угодишь. Надо отметить, что значительное потепление в последнюю неделю июня существенно повысило аномалию температуры воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от нормы (1991–2020 г.). Осадков выпало мало, всего
По его словам, погодных экстремумов в уходящем месяце не перекрывали. На рекорд пошли только один день с температурой +30 градусов и пара жарких ночей.
«И тут нам на помощь приходит антициклон, который установился в конце месяца и разогнал на периферию все облака. Так что солнечное сияние в Санкт-Петербурге в третьей декаде июня взяло свое и выходит на первое место по продолжительности… Точно узнаем вечером, когда солнце сядет, но часов 140 в третьей декаде оно светит. За последние 35 лет, да и более, такого длительного солнечного сияния в городе не отмечалось ни в одну декаду июня. Всего 138 часов было в первой декаде 2007 и 2011 годов. Так что хоть такой, но рекорд получим», — заявил главный синоптик.