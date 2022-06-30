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    Главный синоптик Петербурга подвел итоги июня. Они неоднозначные

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    5 комментариев

    Под занавес июня главный петербургский синоптик подвел итоги первого месяца лета. По словам Александра Колесова, сравнивать нынешний июнь с прошлогодним «даже неудобно», впрочем, специалист Северо-Западного УГМС всё равно нашел чем нас удивить.

    «Месяц начался прохладным, всем было плохо, в третьей декаде потеплело, опять большинству плохо. Но так всегда, на всех не угодишь. Надо отметить, что значительное потепление в последнюю неделю июня существенно повысило аномалию температуры воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от нормы (1991–2020 г.). Осадков выпало мало, всего 67 %, и даже сильный дождь в середине месяца не помог», — рассказал Александр Колесов.

    По его словам, погодных экстремумов в уходящем месяце не перекрывали. На рекорд пошли только один день с температурой +30 градусов и пара жарких ночей.

    «И тут нам на помощь приходит антициклон, который установился в конце месяца и разогнал на периферию все облака. Так что солнечное сияние в Санкт-Петербурге в третьей декаде июня взяло свое и выходит на первое место по продолжительности… Точно узнаем вечером, когда солнце сядет, но часов 140 в третьей декаде оно светит. За последние 35 лет, да и более, такого длительного солнечного сияния в городе не отмечалось ни в одну декаду июня. Всего 138 часов было в первой декаде 2007 и 2011 годов. Так что хоть такой, но рекорд получим», — заявил главный синоптик.

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    Комментарии 5

    MrPegge30 Июн 2022 в 15:50
    А мне вот МЧС шлет смски - то о грибном дождичке, то о теплой погоде. У них там откаты видимо за смс большие.
    +0-0
    Гриб30 Июн 2022 в 15:12
    Подписан на синоптическую группу в контакте и делаю для себя один вывод - всем эти свернутым на прогнозах метеорологам главное рекорды, остальное их мало волнует.Поэтому и комментарии у них вот такие"«Месяц начался прохладным, всем было плохо, в третьей декаде потеплело, опять большинству плохо. Но так всегда, на всех не угодишь" Товарищу Колесову и прочим Леусам непонять, что в большинстве своем люди хотят нормальное комфортное лето, для нашего болотного региона комфортными для июня и июля в районе 22-25 градусов. Ниже 20 это уже прохладно, выше 25 это уже жарко, а около +30 и тем более выше это уже АД
    +1-0
    26505640230 Июн 2022 в 15:11
    наверное они жалеют, что погоду не переиграть, как исторические события. Если было +25, то это не во имя победы революции
    +0-0
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