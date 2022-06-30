Главный синоптик Петербурга подвел итоги июня. Они неоднозначные

Под занавес июня главный петербургский синоптик подвел итоги первого месяца лета. По словам Александра Колесова, сравнивать нынешний июнь с прошлогодним «даже неудобно», впрочем, специалист Северо-Западного УГМС всё равно нашел чем нас удивить.

«Месяц начался прохладным, всем было плохо, в третьей декаде потеплело, опять большинству плохо. Но так всегда, на всех не угодишь. Надо отметить, что значительное потепление в последнюю неделю июня существенно повысило аномалию температуры воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от нормы (1991–2020 г.). Осадков выпало мало, всего 67 %, и даже сильный дождь в середине месяца не помог», — рассказал Александр Колесов.



По его словам, погодных экстремумов в уходящем месяце не перекрывали. На рекорд пошли только один день с температурой +30 градусов и пара жарких ночей.

