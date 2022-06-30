Был популярен, но... «Русский салат» не приняли в НАТО и нашли ему новое имя

Из меню столовой выставочного комплекса в Мадриде, где проходит саммит НАТО, решили убрать «Русский салат» (так в Испании называют оливье). Теперь вместо него можно заказать «традиционный салат», хотя и цена, и состав остались прежними, сообщает 30 июня агентство Europa Press.



Ранее СМИ писали, что участники саммита «были ошеломлены», обнаружив в списке блюд упоминание о России в свете ожиданий от встречи. По итогам саммита политики намеревались назвать РФ «угрозой» для Североатлантического альянса. Несмотря на название, блюдо пользовалось популярностью и было раскуплено за несколько часов.

