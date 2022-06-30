    Пробки

    4/10

    usd51.16eur53.86
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Был популярен, но... «Русский салат» не приняли в НАТО и нашли ему новое имя

    3225
    6 комментариев

    Из меню столовой выставочного комплекса в Мадриде, где проходит саммит НАТО, решили убрать «Русский салат» (так в Испании называют оливье). Теперь вместо него можно заказать «традиционный салат», хотя и цена, и состав остались прежними, сообщает 30 июня агентство Europa Press.

    Ранее СМИ писали, что участники саммита «были ошеломлены», обнаружив в списке блюд упоминание о России в свете ожиданий от встречи. По итогам саммита политики намеревались назвать РФ «угрозой» для Североатлантического альянса. Несмотря на название, блюдо пользовалось популярностью и было раскуплено за несколько часов.

    Саммит НАТО проходит в Мадриде 28–30 июня. Событие приурочено к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс.

    Накануне, 29 июня, альянс принял новую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. При этом в документе утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы. Кроме того, альянс рассчитывает сохранить каналы коммуникации с Россией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    Комментарии
    6

    Новости компаний

    close
    close