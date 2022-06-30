Власти России обязали сидеть в социальных сетях

Российские чиновники будут обязаны создавать в социальных сетях официальные страницы. Предполагается, что это позволит улучшить связь власти и жителей страны. Закон об обязательном создании страниц госструктур в соцсетях приняла Госдума.
Для упрощения взаимодействия на базе госуслуг будет разработан специальный функционал. Помимо контактных данных, государственные органы должны будут публиковать там актуальную информацию и новости, а также данные об опросах граждан.
По мнению автора документа, депутата Александра Хинштейна, общение с россиянами в социальных сетях поможет власти наладить «прямой диалог с людьми». Чиновники таким образом смогут быстро выявлять проблемы общества.