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    Власти России обязали сидеть в социальных сетях

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    7 комментариев

    Российские чиновники будут обязаны создавать в социальных сетях официальные страницы. Предполагается, что это позволит улучшить связь власти и жителей страны. Закон об обязательном создании страниц госструктур в соцсетях приняла Госдума.

    Для упрощения взаимодействия на базе госуслуг будет разработан специальный функционал. Помимо контактных данных, государственные органы должны будут публиковать там актуальную информацию и новости, а также данные об опросах граждан.

    По мнению автора документа, депутата Александра Хинштейна, общение с россиянами в социальных сетях поможет власти наладить «прямой диалог с людьми». Чиновники таким образом смогут быстро выявлять проблемы общества.

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    Комментарии 7

    Софокл Аристархович30 Июн 2022 в 17:00
    И еще: "..прямой диалог..." - это с кем? Это про людей или про ботов? Исходя из этого можно сделать вывод, что прямого диалога, о котором многие чиновники любят говорить на отчетных совещаниях, так и не получается, либо он в принципе несостоятелен по своей природе... (Зачем диалог? Вдруг вопросы появятся, а на них отвечать надо... и желательно - объективно, разумно, доходчиво и т.п.)
    +0-0
    Софокл Аристархович30 Июн 2022 в 16:54
    А набор на вакансии "просмотрщиков" уже объявили? Начальник не назначен?
    Если очереди нет, так значит я Первым буду!
    p.s.: пойду пока корону и лишние глаза куплю! ;о)
    +0-0
    Danik30 Июн 2022 в 16:03
    Инопланетяне в сетях!
    Смешно.
    Просто они хотят выявить активный контингент и разобраться с ним.
    +0-0
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    Комментарии
    7

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