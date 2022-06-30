Опять локдаун и «удаленка»? Аналитик Алексей Куприянов о приходе нового штамма коронавируса в Петербург

Новая волна омикрона грозит вспыхнуть осенью. Очередной опасный штамм ВА.5, который привел к росту госпитализаций и заражений на Западе, уже в Петербурге. Но на превентивные меры по борьбе с ним рассчитывать не приходится — каждый волен защищаться самостоятельно, считает независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка» Поделиться Поделиться







— Какая сейчас обстановка с коронавирусом в Петербурге? Судя по официальным данным, пандемия сходит на нет.



— Даже по официальным данным некоторое время назад наметился перелом. Пока мы не можем определенно сказать, с чем имеем дело: с долговременной флуктуацией или с изменением тренда, но локальный минимум был пройден две недели назад, 13–14 июня, и с тех пор количество ежедневно выявляемых случаев начало постепенно расти. Кроме того, у нас есть все снования полагать, что статистика занижается.



Во-первых, начиная с марта 2022 года в данных по Петербургу критически снизилась вариабельность ежедневных приростов — обычно это признак намеренной манипуляции данными.



Во-вторых, недавно ко мне после долгого перерыва поступили свежие данные по недавно присвоенным эпидномерам. Последний номер до поступления этой свежей партии — чуть более 2,5 млн — относился к 28 марта 2022 года, последний номер от 23 июня 2022-го — чуть более 2,7 млн. Это означает, что за период с 28 марта по 23 июня совершенно официально было зарегистрировано в четыре с лишним раза больше случаев, чем нам сообщили через сайт «Стопкоронавирус.рф».



Что плохо, из-за сокрытия данных мы не знаем, в какой точке кривой роста мы находимся в настоящее время. Это было бы важно знать для принятия решения о разворачивании дополнительных госпитальных мощностей и введении ограничений на перемещения и массовые скопления людей, если бы такие ограничения у нас принимались.



— Чем отличается новый вариант вируса ВА.5 от прошлых? Как он сказался на обстановке в других странах мира?



— От предыдущих вариантов ВА.5 отличается прежде всего несколько большей скоростью распространения. По разным данным, он распространяется на 12–13% быстрее более ранних версий «омикрона».

В странах, где есть хорошие данные, пока отмечают довольно резкий рост госпитализаций. До пика волны пока далеко, но рост уже довольно заметный. Об изменениях летальности пока не сообщается.

Известно, что BA.5 неплохо ускользает от иммунитета, сформированного в результате перенесенного заболевания или вакцинации. Чем больше времени прошло с момента выздоровления или вакцинации, тем легче вирусу проникнуть в организм.



— Новый штамм уже есть в России. А в Петербурге?



— Новые варианты вируса, судя по всему, уже пришли в Петербург. Во всяком случае, предполагаемые геномы BA.5 есть в свежих выгрузках данных Института гриппа за май и июнь.



Проблема в том, что у нас и без того довольно мало секвенировали, а сейчас, в результате наложенных санкций, проблемы только усугубятся, поэтому географический охват секвенирования сузится и детали распространения вариантов по просторам России ясны не будут.



Связан ли рост, о котором я говорил в ответе на первый вопрос, с появлением BA.5, пока неясно. В количественном отношении на предполагаемый BA.5 приходится примерно 5–6% от загруженных геномов, но это не результаты скрининга по случайной выборке, поэтому невозможно понять, насколько BA.5 распространен в населении в целом. Надежно установлено только то, что он вообще присутствует.



— Могут ли снова потребоваться локдауны и другие ограничительные меры или они окончательно в прошлом?



— Не думаю, что в России будут оглядываться на опыт других стран, каким бы он ни был. В конце концов, никакого критического осмысления опыта других стран в противоэпидемических действиях российских властей до сих пор заметно не было, и неясно, почему вдруг это критическое осмысление должно появиться сейчас.



В отношении прогнозов... я не уверен в том, что большая волна накроет нас до осени. Сейчас основные хабы распространения инфекции — школы и вузы — закрыты из-за каникул, кроме того, июль и август — традиционное время отпусков.



Но в конце августа все начнут выходить из отпусков и возвращаться в город, в сентябре откроются школы и вузы, и риски возрастут. Мы уже имеем опыт волны «дельты» в регионах, слабо связанных с Москвой и Петербургом, летом и осенью 2021 года — небольшой подъем летом и мощная волна осенью. Этот сценарий не выглядит невозможным.



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— Как можно избежать негативных сценариев развития ситуации?



— Я не уверен в том, что при текущей политической ситуации у нас есть надежда на разумные меры. Во всяком случае, опыт предыдущих волн подсказывает, что власти снова пустят все на самотек и, в лучшем случае, введут какие-то невнятные ограничения, когда все уже пойдет на спад.



Если повезет, медики, как и раньше, смогут почти своевременно оперативно нарастить коечный фонд и обеспечить клиники кислородом. Однако никакие системные меры по сдерживанию распространения вируса, то есть своевременный перевод всего что можно на «удаленку», жесткие ограничения на посещение замкнутых пространств, материальные компенсации за вынужденные простои бизнесу и населению, приняты, как и в прошлые разы, скорее всего, не будут.



Гражданам я бы советовал на правительство не надеяться, только на самих себя.



Следил бы самостоятельно за развитием эпидситуации, готовился бы носить маски в людных местах, особенно в помещениях. Тем более что недавно было опубликовано исследование, показывающее, что эффективность масок сохраняется в течение гораздо более длительного времени, чем было принято считать. Грубо говоря, даже самые простые медицинские маски вне красной зоны можно носить часами, без ощутимого снижения эффективности.

И ревакцинировался бы, пока у нас еще есть вакцины. Худо-бедно, с ними в среднем лучше, чем без них. Разумно самоограничивался бы в отношении контактов и перемещений.



У нас только одна надежда — на сам вирус. На то, что, подобно другим версиям «омикрона», летальность BA.5 ниже, чем у «дельты» и других более ранних вариантов.

Спрашивал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

