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    Посольство Камеруна подтвердило, что Пьера Нарцисса похоронят на родине

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    Пьера Нарцисса планируется похоронить на его родине в Камеруне. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства страны в РФ Тангу Бианга. Дочь и бывшая жена певца хотели бы, чтобы его похоронили в России.

    «Похороны состоятся в Камеруне», — рассказал пресс-секретарь.

    Дата не называется.

    Сегодня в Москве должно пройти прощание с Пьером Нарциссом. Церемонию несколько раз переносили.

    Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем (СМИ писали о подагре). По словам бывшей жены певца Валерии Калачевой, его родственники настаивают, чтобы тело захоронили в Африке, в фамильном склепе, где лежат его отец и другие предки.

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