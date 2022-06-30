Посольство Камеруна подтвердило, что Пьера Нарцисса похоронят на родине

Пьера Нарцисса планируется похоронить на его родине в Камеруне. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства страны в РФ Тангу Бианга. Дочь и бывшая жена певца хотели бы, чтобы его похоронили в России.



«Похороны состоятся в Камеруне», — рассказал пресс-секретарь.



Дата не называется.



Сегодня в Москве должно пройти прощание с Пьером Нарциссом. Церемонию несколько раз переносили.



Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем (СМИ писали о подагре). По словам бывшей жены певца Валерии Калачевой, его родственники настаивают, чтобы тело захоронили в Африке, в фамильном склепе, где лежат его отец и другие предки.