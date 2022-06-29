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    Путин прокомментировал ситуацию с пожаром в Кременчуге

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    6 комментариев

    Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Кременчуге. Он подчеркнул, что армия страны не наносит удары по гражданским объектам.

    «Не было там никакого теракта», — заявил президент России (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что трагедия произошла 27 июня. В городе Кременчуг (Полтавская область Украины) загорелся торговый центр «Амстор». В результате, по утверждению украинской стороны, погибли якобы как минимум 13 человек. Травмы различной степени тяжести якобы получили ещё не менее 50. После пожара Киев обвинил в произошедшем Москву. Москва же вспоминала произошедшее в Буче.

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    Комментарии (6)

    za победу!
    вождь врёт, подданные хавают.
    комменты за мир трут...
    ничего не меняется пока здесь смотрю.

    хе-хе.
    Never_Mind
    Еще бы он признался...
    VKuser192906306
    Приподнимая очки. Даааа? А повышение пенсионного возраста то же не было ?...Опуская очки..Редиска ! - Фраза из фильма с гениальными актерами.
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