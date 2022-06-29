Путин прокомментировал ситуацию с пожаром в Кременчуге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Кременчуге. Он подчеркнул, что армия страны не наносит удары по гражданским объектам.
«Не было там никакого теракта», — заявил президент России (цитата по РИА Новости).
Напомним, что трагедия произошла 27 июня. В городе Кременчуг (Полтавская область Украины) загорелся торговый центр «Амстор». В результате, по утверждению украинской стороны, погибли якобы как минимум 13 человек. Травмы различной степени тяжести якобы получили ещё не менее 50. После пожара Киев обвинил в произошедшем Москву. Москва же вспоминала произошедшее в Буче.