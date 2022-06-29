Путин заявил, что раздевание на саммите G7 было бы «отвратительным зрелищем»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал шутки о раздевании на саммите «Большой семерки». Судя по всему, идея ему не понравилась.



«Не знаю, как хотели раздеться, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — цитирует его 29 июня РИА Новости.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите предложил коллегам раздеться — с отсылкой на фотографию Путина на коне. «В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся? Мы все должны показать, что мы круче Путина», — пошутил он.