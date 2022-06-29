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    Путин заявил, что раздевание на саммите G7 было бы «отвратительным зрелищем»

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    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал шутки о раздевании на саммите «Большой семерки». Судя по всему, идея ему не понравилась.

    «Не знаю, как хотели раздеться, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — цитирует его 29 июня РИА Новости.

    Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите предложил коллегам раздеться — с отсылкой на фотографию Путина на коне. «В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся? Мы все должны показать, что мы круче Путина», — пошутил он.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявил, что участники «продемонстрируют верховую езду с обнаженной грудью».

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    Комментарии (12)

    Laska77
    ничего не вижу страшного- это просто секс для нищих, ничего особенного :)) Наслаждайтесь, скидывайтесь
    VKuser279092
    Он до сих пор думает, что его раздевание было прекрасным. Так написано во всех папочках, которые ему подносят. Перестал сам раздеваться только потому, что есть недружественные технологии распознавания состояния здоровья по ТВ-картинке голого живота. Слушайте, даже я устаю стебаться над тем бредом, который льётся от них всех. Сколько можно это терпеть?
    Kit.
    Некоторые не могут раздеваться на людях: будет видно корсет под бронежилетом.
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