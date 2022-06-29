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    Росстат: Уровень безработицы в РФ в мае обновил исторический минимум

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    8 комментариев

    Уровень безработицы в России в мае снизился до нового исторического минимума в 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 29 июня.

    В апреле этот показатель составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%. Реальные зарплаты в апреле упали на 7,2% в годовом выражении — по сравнению с апрелем прошлого года.

    Всего в мае в России насчитали 2 миллиона 946 тысяч безработных — это на 59 тысяч меньше, чем в апреле.

    Ранее в Минтруда признали, что в России растет число официально зарегистрированных безработных. По словам министра Антона Котякова, с 1 марта по 1 июня в РФ каждый месяц регистрировали 660–680 тыс. новых безработных.

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    Комментарии (8)

    Евгений СПб
    Притом, что Роструд, недавно, выступил с противоположным отчетом, назвав безработицу, наивысшей со времен 90-х годов. Росстат и ВЦИОМ - лжецы.
    angel of death
    идти на биржу ради 1500 деревянных? и ездить туда каждую неделю?
    да проще не вставать на биржу, и пофиг на вашу статистику
    реальный уровень безработицы - ужасающий
    Михаил Петров-Водкин
    2\3 оклада щас многие пока получают. но только пока.
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