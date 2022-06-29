Росстат: Уровень безработицы в РФ в мае обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в мае снизился до нового исторического минимума в 3,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 29 июня.



В апреле этот показатель составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%. Реальные зарплаты в апреле упали на 7,2% в годовом выражении — по сравнению с апрелем прошлого года.



Всего в мае в России насчитали 2 миллиона 946 тысяч безработных — это на 59 тысяч меньше, чем в апреле.

