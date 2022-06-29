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    Брянский губернатор рассказал о крайне неудачной атаке украинского беспилотника

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    10 комментариев

    Трижды заходил в атаку на брянское село украинский беспилотник, но всё безуспешно, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал 29 июня губернатор в своём Telegram-канале.

    По его словам, таким образом украинцы пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Но подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территории.

    20 июня глава Брянской области рассказывал об обстреле поселка Суземка. Тогда пострадал один человек.

    Напомним, что утром 29 июня губернатор Курской области Роман Старовойт показал сбитый беспилотник. Оказалось, что он был произведен еще в Советском Союзе.

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    Комментарии (10)

    Deneб
    Факта угрозы достаточно.
    Инкогнито2021
    Губернатор врет!!
    O_O
    Забавно. То нам говорят, что украинцы палят куда попало, лишь бы в сторону мирного населению. то вдруг оказывается, что беспилотник много раз заходит на цель, чтобы поразить именно какой-то важный объект. Вы уж определитесь со стилем вранья и врите хотя бы единообразно.
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