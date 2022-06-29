Брянский губернатор рассказал о крайне неудачной атаке украинского беспилотника

Трижды заходил в атаку на брянское село украинский беспилотник, но всё безуспешно, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал 29 июня губернатор в своём Telegram-канале.
По его словам, таким образом украинцы пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Но подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территории.
20 июня глава Брянской области рассказывал об обстреле поселка Суземка. Тогда пострадал один человек.
Напомним, что утром 29 июня губернатор Курской области Роман Старовойт показал сбитый беспилотник. Оказалось, что он был произведен еще в Советском Союзе.