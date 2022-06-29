ЗакС отказался расширить список сайтов для информирования о новых проектах планировки

Заксобрание Петербурга не поддержало предложение обязать органы власти публиковать информацию о разработке новых проектов планировки территории не только на сайте администрации города, но и на сайтах районов, чтобы расширить возможности для донесения до горожан важной информации.



Предложение внес депутат от «Яблока» Борис Вишневский в рамках второго чтения законопроекта, который предусматривает, что разработка проектов планировки территорий (ППТ) будет стартовать только на основе выдаваемых комитетом по градостроительству заданий, а не решений о подготовке ППТ, которые было удобно отслеживать с помощью специального телеграм-бота.