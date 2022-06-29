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    «Надо ускорить либерализацию». Глава ЦБ Набиуллина оценила риски управляемого курса рубля

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    6 комментариев

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в среду, 29 июня, оценила риски управляемого курса рубля и преимущества валютной интеграции. По словам Набиуллиной, управляемый курс значительно ослабит самостоятельность российской экономики, в то время как либерализация, напротив, сделает ее сильнее.

    «Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    Россия, как отметила Эльвира Набиуллина, придерживается политики плавающего курса, поскольку он «дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям».

    «Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — добавила глава ЦБ.

    По словам Набиуллиной, в стране для поддержки бизнеса необходимо ускорить валютную либерализацию, устранив ограничения на осуществление денежных операций между российскими физическими и юридическими лицами и иностранными гражданами и организациями.

    «Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по РИА Новости).

    Ранее глава Центробанка заявила, что в России должны быть сняты большинство действующих сейчас стабилизационных валютных ограничений.

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    Комментарии (6)

    Лёха Петров
    "устранив ограничения на осуществление денежных операций между российскими физическими и юридическими лицами и иностранными гражданами и организациями"
    Интересно, а как же это сделать в условиях СО? Она не хочет рассказать? )
    Pupin
    Старые условия – это какие годы? 1918? 1992? 1998? Или может быть 2008? Она же ничего толкового и конкретного не говорит, просто оправдывает текущие требования "крыши". Или, получается курс всегда был управляемым, но народу пели сказки при привязку к нефти, которая отвязалась почему-то от курса после 2014.
    252674901
    А там недалеко и до Госплана и Генсека!
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