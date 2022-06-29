«Надо ускорить либерализацию». Глава ЦБ Набиуллина оценила риски управляемого курса рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в среду, 29 июня, оценила риски управляемого курса рубля и преимущества валютной интеграции. По словам Набиуллиной, управляемый курс значительно ослабит самостоятельность российской экономики, в то время как либерализация, напротив, сделает ее сильнее.

«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Россия, как отметила Эльвира Набиуллина, придерживается политики плавающего курса, поскольку он «дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям». «Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — добавила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, в стране для поддержки бизнеса необходимо ускорить валютную либерализацию, устранив ограничения на осуществление денежных операций между российскими физическими и юридическими лицами и иностранными гражданами и организациями.