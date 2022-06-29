«Коммерсантъ»: Российские сервисы по ремонту техники занялись каннибализмом

На фоне нехватки компонентов для электроники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые и подержанные гаджеты. Об этом 29 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Связано это с военной спецоперацией, из-за которой производители техники заявили о приостановке поставок своей продукции на территорию России. Из-за этого также увеличились сроки ремонта. Еще сложнее дела обстоят с электроникой, ввезенной в страну по параллельному импорту.

