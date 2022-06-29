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    «Коммерсантъ»: Российские сервисы по ремонту техники занялись каннибализмом

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    12 комментариев

    На фоне нехватки компонентов для электроники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые и подержанные гаджеты. Об этом 29 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Связано это с военной спецоперацией, из-за которой производители техники заявили о приостановке поставок своей продукции на территорию России. Из-за этого также увеличились сроки ремонта. Еще сложнее дела обстоят с электроникой, ввезенной в страну по параллельному импорту.

    «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС, например в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах»,— объяснил один из источников издания.

    По этой причине технику на ремонт придется отправлять в одну из этих стран, что увеличит сроки как минимум в два раза.

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    Комментарии (12)

    Pupin
    Цены также также увеличились, не только сроки.
    houspi
    Продам планшет. На запчасти.
    Дорого.
    vitalitys.rus
    Никогда такого не было и вот опять)
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