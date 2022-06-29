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    Смотрите и охлаждайтесь. Самая освежающая галерея «Фонтанки»

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    3 комментария

    Плюс 28 для Петербурга — не предел. В такую погоду как никогда хочется охладиться. «Фонтанка» сделала самую зимнюю городскую подборку. Возможно, она хотя бы ненадолго спасет вас от летнего зноя.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Напомним, что днем 29 июня в Петербурге столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Но это далеко не всё. К четвергу станет на градус теплее, а к пятнице температура воздуха собирается штурмовать отметку в плюс 31 градус. При этом в городе на Неве будет лишь слабый теплый ветер.

    В такую погоду нужно особенно внимательно относиться к здоровью. О том, как пережить жару и помочь человеку с тепловым ударом, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    alexadmin
    Всех потеющих - в Диксон, чтобы не ныли.
    ppky0323
    Вот уж пока зиму не хочется от слова совсем!
    Zadova
    Супер!
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