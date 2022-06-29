Смотрите и охлаждайтесь. Самая освежающая галерея «Фонтанки»

Плюс 28 для Петербурга — не предел. В такую погоду как никогда хочется охладиться. «Фонтанка» сделала самую зимнюю городскую подборку. Возможно, она хотя бы ненадолго спасет вас от летнего зноя.

Напомним, что днем 29 июня в Петербурге столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Но это далеко не всё. К четвергу станет на градус теплее, а к пятнице температура воздуха собирается штурмовать отметку в плюс 31 градус. При этом в городе на Неве будет лишь слабый теплый ветер.



В такую погоду нужно особенно внимательно относиться к здоровью. О том, как пережить жару и помочь человеку с тепловым ударом, читайте в материале «Фонтанки».

