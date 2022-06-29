Главных градозащитников Петербурга исключили из ВООПИиК

Президиум центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры исключил из рядов организации четырех петербургских членов организации, они из самых известных и активных градозащитников. О решении «Фонтанке» 28 июня рассказала член президиума городского отделения Анна Капитонова.
Президиум исключил из рядов организации саму Капитонову, замглавы петербургского отделения Александра Кононова, члена президиума горотделения Алексея Ковалева и члена ячейки Центрального района, депутата Заксобрания Бориса Вишневского.
Решение президиум принял поздно вечером накануне выборов, в ходе которых будет избрано руководство петербургского отделения.
В мае президиум на фоне конфликта в реготделении приостановил его деятельность до выборов. Спор развернулся между непосредственно градозащитным крылом, куда входят Кононов, Капитонова, Ковалев и Вишневский, и Антоном Ивановым, замглавы ВООПИиК и членом городского отделения, который отвечает за работу просветительского крыла и проекта «Открытый город» (из городского бюджета выделяется субсидия на программу).
Градозащитное крыло считает, что целью смены власти в реготделении может быть вопрос лояльности к городским властям.
Подробнее об этом конфликте и возможных последствиях для защиты объектов культурного наследия в городе читайте в материале «Фонтанки».