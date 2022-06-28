В Петербурге арестовали копателя по уголовному делу о фейках про российскую армию

Поисковика-любителя на два месяца заключил под стражу Московский районный суд по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ (п.д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом 28 июня сообщает пресс-служба судов города.

Как следует из материалов дела, в апреле этого года 54-летний Олег Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» информационные материалы «содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ». Вину Белоусов не признал.



Сотрудники петербургского Центра «Э» задержали поисковика в минувший вторник утром. У петербуржца изъяли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. К слову, последние находки мужчина не скрывал, каждую извлеченную из земли плашку или жетон он публиковал на своей странице в соцсети.

