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    В Петербурге арестовали копателя по уголовному делу о фейках про российскую армию

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    17 комментариев

    Поисковика-любителя на два месяца заключил под стражу Московский районный суд по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ (п.д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом 28 июня сообщает пресс-служба судов города.

    Как следует из материалов дела, в апреле этого года 54-летний Олег Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» информационные материалы «содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ». Вину Белоусов не признал.

    Сотрудники петербургского Центра «Э» задержали поисковика в минувший вторник утром. У петербуржца изъяли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. К слову, последние находки мужчина не скрывал, каждую извлеченную из земли плашку или жетон он публиковал на своей странице в соцсети.

    «Фонтанка» показывала жесткое задержание мужчины.

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    Комментарии (17)

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    Ага, а Гиркинд-Стрелков значит говорит правду? Почему не арестован?
    denem
    Не там копал(окопы рыл)
    shestokol
    фейк - весь первый канал вместе со вторым , кстати на одном из них Леонтьевым была произнесена фраза что гитлер -великий стратег,(могу ошибаться , это предположение) , и никаких действий ни от кого по этому поводу, по крайней мере не озвучено что предприняли людишки в форме со знаками страны
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