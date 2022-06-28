Тело Пьера Нарцисса увезут в Камерун после прощания, которое опять перенесли

Церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом перенесли на четверг по инициативе его матери. Об этом 28 июня пишет РИА Новости со ссылкой на бывшую супругу артиста Валерию Калачеву.



«Прощание в четверг, и тут же тело отправится в Камерун. А вот как они (родственники) это организуют — я не знаю. С Пьером очень многие хотят попрощаться, пять тысяч роз хотят привезти крупных, и это мне сейчас опять нужно на четверг переносить», — заявила она.

