Тело Пьера Нарцисса увезут в Камерун после прощания, которое опять перенесли

Церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом перенесли на четверг по инициативе его матери. Об этом 28 июня пишет РИА Новости со ссылкой на бывшую супругу артиста Валерию Калачеву.
«Прощание в четверг, и тут же тело отправится в Камерун. А вот как они (родственники) это организуют — я не знаю. С Пьером очень многие хотят попрощаться, пять тысяч роз хотят привезти крупных, и это мне сейчас опять нужно на четверг переносить», — заявила она.
По ее словам, она не понимает, почему родственники не хотят хоронить Пьера в Москве.
Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Прощание должно было состояться 25-го числа, но его пришлось перенести на среду из-за урегулирования вопросов с отправкой тела в Камерун. Новая дата — 30 июня.