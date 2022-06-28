Министр юстиции РФ: Студенты-юристы будут изучать иностранных агентов

В Государственном университете юстиции с 1 сентября появится дисциплина, которая будет изучать иностранных агентов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко в ходе Санкт-Петербургского молодежного юридического форума 28 июня.
«Могут появиться новые дисциплины. Это судебная экспертология и все, что касается деятельности некоммерческих организаций», — сказал он. Именно на последнем студентам предстоит изучить тему иностранных агентов.
«Некоммерческие организации имеют специфику. А работ-то нет на эту тему. Я не говорю уже, что о так называемом иностранном агентировании нет ни одной работы. Мы не можем на теоретическом уровне понять, что такое иностранный агент, нет науки, области знания. Мы ее только будем создавать», — сказал Чуйченко.
Иностранный агент — статус, присваиваемый в России некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России.
Госдума на заседании 28 июня приняла во втором чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий действующие нормы законодательства РФ об иноагентах и вводящий ряд новых положений.
Согласно инициативе, иностранным агентом предлагается считать лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.