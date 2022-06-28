Министр юстиции РФ: Студенты-юристы будут изучать иностранных агентов

В Государственном университете юстиции с 1 сентября появится дисциплина, которая будет изучать иностранных агентов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко в ходе Санкт-Петербургского молодежного юридического форума 28 июня.

«Могут появиться новые дисциплины. Это судебная экспертология и все, что касается деятельности некоммерческих организаций», — сказал он. Именно на последнем студентам предстоит изучить тему иностранных агентов.



«Некоммерческие организации имеют специфику. А работ-то нет на эту тему. Я не говорю уже, что о так называемом иностранном агентировании нет ни одной работы. Мы не можем на теоретическом уровне понять, что такое иностранный агент, нет науки, области знания. Мы ее только будем создавать», — сказал Чуйченко.



Иностранный агент — статус, присваиваемый в России некоммерческим организациям, средствам массовой информации, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью внутри России.

