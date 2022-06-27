Диана Арбенина и «Ночные снайперы» сыграют open air в Петербурге

Совсем недавно «Ночные снайперы» дали большой концерт в Ледовом, а теперь Арбенина и компания возвращаются, чтобы сыграть летний концерт на крыше Roof Place 30 июня (12+).
Со времен Ледового особых новостей у «Снайперов» нет, поэтому грядущий концерт будет своеобразным повторением уже заученного поклонниками материала — со сцены прозвучат известные всем хиты коллектива, такие как «31-я весна», «Ты дарила мне розы», «Морячок» и другие.
Хотя совсем без новинок, вероятно, не обойдется — совсем недавно «Ночные снайперы» выпустили сингл «Шарм». Если пропустили, то еще есть время расслушать новую композицию и выучить слова, чтобы подпевать вместе с Арбениной.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»