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    Диана Арбенина и «Ночные снайперы» сыграют open air в Петербурге

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    Совсем недавно «Ночные снайперы» дали большой концерт в Ледовом, а теперь Арбенина и компания возвращаются, чтобы сыграть летний концерт на крыше Roof Place 30 июня (12+).

    Фото: vk.com/thenightsnipers
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    Со времен Ледового особых новостей у «Снайперов» нет, поэтому грядущий концерт будет своеобразным повторением уже заученного поклонниками материала — со сцены прозвучат известные всем хиты коллектива, такие как «31-я весна», «Ты дарила мне розы», «Морячок» и другие.

    Хотя совсем без новинок, вероятно, не обойдется — совсем недавно «Ночные снайперы» выпустили сингл «Шарм». Если пропустили, то еще есть время расслушать новую композицию и выучить слова, чтобы подпевать вместе с Арбениной.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/thenightsnipers

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