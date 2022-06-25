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    Суд в Москве арестовал трех активистов движения «Стопхам» после потасовки со спецназом МВД

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    11 комментариев

    Трех активистов движения «Стопхам» арестовал на два месяца Бабушкинский суд Москвы 25 июня. Они проходят обвиняемыми по уголовным делам о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и о применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба столичных судов.

    Драка между спецназовцами и активистами началась возле одного из ресторанов Москвы накануне. Стопхамовцы в своей манере высказали недовольство припаркованным на тротуаре микроавтобусом, оказалось, что он принадлежит специализированному подразделению МВД «Гром». После потасовки четыре активиста получили травмы, некоторых пришлось везти в больницу.

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    Комментарии (11)

    vitis
    Посмотрел я этот ролик. Жуть! Разве можно так зверски обходиться с простыми гражданами представителям власти? Я бы их на фронт послал. Пусть там свою энергию направляют в нужное русло.
    sektor7
    😂😂😂
    Клоуны.
    Ноги им тоже сломайте. С руками
    jump
    странное дело ! 4 пострадавших стопхамовца
    а дела
    по уголовным делам о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и о применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса)
    так кто хулиган? тот кого побили? или кто побил ? а представитель власти кто ? - тот кто бил? или кого побили ?
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