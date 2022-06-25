Трех активистов движения «Стопхам» арестовал на два месяца Бабушкинский суд Москвы 25 июня. Они проходят обвиняемыми по уголовным делам о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и о применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба столичных судов.
Драка между спецназовцами и активистами началась возле одного из ресторанов Москвы накануне. Стопхамовцы в своей манере высказали недовольство припаркованным на тротуаре микроавтобусом, оказалось, что он принадлежит специализированному подразделению МВД «Гром». После потасовки четыре активиста получили травмы, некоторых пришлось везти в больницу.
Суд в Москве арестовал трех активистов движения «Стопхам» после потасовки со спецназом МВД
Трех активистов движения «Стопхам» арестовал на два месяца Бабушкинский суд Москвы 25 июня. Они проходят обвиняемыми по уголовным делам о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и о применении насилия к представителям власти (ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба столичных судов.
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