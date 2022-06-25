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    В Кремле не опровергли информацию о присуждении Героя России ресторатору Пригожину

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    25 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о якобы присуждении звания Героя России петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

    «Все открытые указы мы публикуем»,— заявил 25 июня Песков РИА Новости. Возможное наличие тайного указа он не стал комментировать.

    Информацию о том, что Евгений Пригожин получил звание Героя России, началась распространяться в сети после поста одного из бывших руководителей «ЮКОС» Леонида Невзлина (живет в Израиле). Затем и патриотические каналы выступили с подтверждением и одобрением. Пишут, что награду вручили неделю назад за военные успехи ЧВК «Вагнер» в Луганщине.

    Евгений Пригожин — глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», владелец кейтеринговой компании «Конкорд». С 2016 года находится под санкциями США, с 2020 года — под санкциями Евросоюза. Имя бизнесмена часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Сам бизнесмен свою связь с ЧВК неоднократно отрицал. 16 апреля депутат Виталий Милонов опубликовал фото с Пригожиным. Судя по предыдущим записям парламентария, снимок был сделан на территории ДНР.

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    Комментарии (25)

    07A
    Замечена тенденция, армия укров так быстро побежала, что ипсошники могут оказаться на передовой.
    DH_
    Когда народ ознакомят с подробной биографией Героя и его подвигом? Хочется ровняться в повседневной, чтобы может, тоже когда-нибудь.
    ProstoZloy
    Замечена тенденция: "героев" присуждают либо людям, кичившимся убийствами русских солдат в чечне, либо "врачам", у которых от внутрибольничных инфекций погибло больше пациентов, чем от ковида.
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