В Кремле не опровергли информацию о присуждении Героя России ресторатору Пригожину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о якобы присуждении звания Героя России петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
«Все открытые указы мы публикуем»,— заявил 25 июня Песков РИА Новости. Возможное наличие тайного указа он не стал комментировать.
Информацию о том, что Евгений Пригожин получил звание Героя России, началась распространяться в сети после поста одного из бывших руководителей «ЮКОС» Леонида Невзлина (живет в Израиле). Затем и патриотические каналы выступили с подтверждением и одобрением. Пишут, что награду вручили неделю назад за военные успехи ЧВК «Вагнер» в Луганщине.
Евгений Пригожин — глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», владелец кейтеринговой компании «Конкорд». С 2016 года находится под санкциями США, с 2020 года — под санкциями Евросоюза. Имя бизнесмена часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Сам бизнесмен свою связь с ЧВК неоднократно отрицал. 16 апреля депутат Виталий Милонов опубликовал фото с Пригожиным. Судя по предыдущим записям парламентария, снимок был сделан на территории ДНР.