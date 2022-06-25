Лукашенко с катера осмотрел строительство порта в Бронке и прибыл на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня прибыл в Константиновский дворец в Петербурге на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем станут оказавшиеся под санкциями поставки удобрений на мировые рынки, сообщает Sputnik.
До встречи с российским лидером Александр Лукашенко с борта катера ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке. Накануне он заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.
«С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места», — заявлял Лукашенко накануне на переговорах с губернатором Петербурга Александром Бегловым.