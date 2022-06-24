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    Минск хочет переориентировать на порты Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов

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    5 комментариев

    Минск хочет переориентировать на порты Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с губернатором города Александром Бегловым 24 июня.

    «Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. Буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.

    25 июня в Петербурге президент России Владимир Путин в Петербурге проведет встречу с Александром Лукашенко. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегическое партнёрство и союзничество, а также продвижение интеграционных процессов.

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    Комментарии (5)

    dragvs
    У Белоруссии сейчас большие проблемы с логистикой. Причем они вынуждены конкурировать с самой РФ, ЖД и порты не резиновые. Белоруссии впадает в еще большую зависимость от РФ, что вряд ли нравится Лукашенко сейчас.
    udrionik
    Здорово. Ещё бы вынести порт из Питера
    Z O V
    Отличная новость! Для СПб и области хорошие перспективы. А из недружественных портов забрать 20 млн тонн - просто прекрасно.
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