Минск хочет переориентировать на порты Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с губернатором города Александром Бегловым 24 июня.



«Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. Буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.

