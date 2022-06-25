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    Своя ноша иногда тянет. Появилось видео, как парень уронил любимую в канал Грибоедова

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    2 комментария

    Видео падения девушки в канал Грибоедова появилось в соцсетях 25 июня. О самом инциденте «Фонтанка» сообщала еще в среду, однако, только сегодня нам удалось увидеть, как все происходило.

    На кадрах разгоряченный и наверняка настроенный на романтику молодой человек подхватывает свою спутницу на руки. Он поднимает ее над мостом, центр тяжести смещается, и руки рыцаря опускаются. Девушка начинает падать вниз, а партнер за ней. Но последнего вовремя хватает за ногу прохожий.

    Некоторое время толпа зевак не понимает, что нужно делать и просто смотрит, как упавшую затягивает течением под мост. В этот момент в кадре появляется молодой человек в черном спортивном костюме и, не раздеваясь, прыгает через ограждение.

    Как мы знаем, обоих участников истории вскоре выловили из канала Грибоедова живыми и отправили на обследование в больницу. Личность спасителя, оставившего на дне канала телефон с паспортом, так и осталась неизвестной.

    По предварительной информации, в своем объяснении девушка рассказала, что упала в воду, так как оступилась.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Знак ГТО на груди у него
    Больше не знают о нём ничего.....

    (С)
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