Своя ноша иногда тянет. Появилось видео, как парень уронил любимую в канал Грибоедова

Видео падения девушки в канал Грибоедова появилось в соцсетях 25 июня. О самом инциденте «Фонтанка» сообщала еще в среду, однако, только сегодня нам удалось увидеть, как все происходило.

На кадрах разгоряченный и наверняка настроенный на романтику молодой человек подхватывает свою спутницу на руки. Он поднимает ее над мостом, центр тяжести смещается, и руки рыцаря опускаются. Девушка начинает падать вниз, а партнер за ней. Но последнего вовремя хватает за ногу прохожий.

Некоторое время толпа зевак не понимает, что нужно делать и просто смотрит, как упавшую затягивает течением под мост. В этот момент в кадре появляется молодой человек в черном спортивном костюме и, не раздеваясь, прыгает через ограждение.

Как мы знаем, обоих участников истории вскоре выловили из канала Грибоедова живыми и отправили на обследование в больницу. Личность спасителя, оставившего на дне канала телефон с паспортом, так и осталась неизвестной.



По предварительной информации, в своем объяснении девушка рассказала, что упала в воду, так как оступилась.

