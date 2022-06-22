На канале Грибоедова парень не удержал девушку на руках. Из воды её спасал незнакомец

Романтическая шалость привела к госпитализации двух пострадавших в Петербурге. Парень уронил девушку в воду, а спас её незнакомец.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 22 июня, накануне около 20:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и, видимо, в шутку перекинул через гранитное ограждение. Возлюбленная оказалась над водой, сил удержать её не хватило. Через несколько секунд девушка упала в воду. Её течением начало сносить под мост. Брошенный кем-то из прохожих спасательный круг также не помог, его тоже подхватило водой и унесло. Пока парень растерянно наблюдал за происходящим с моста, за его девушкой нырнул незнакомец.

«Когда девушку затянуло под мост, один молодой человек, не задумываясь, нырнул с моста ее спасать. Затем от пристани отшвартовался катер, который вытащил их на палубу. Парень, который уронил, даже не пытался спасти ее, а спас случайный прохожий! В воде он потерял паспорт и телефон», — добавил Александр.



На место вызвали скорую. Пострадавшую девушку отвезли в больницу им. Раухфуса, её спасителя — в Мариинскую. Обоих с подозрением на переохлаждение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

