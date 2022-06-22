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    На канале Грибоедова парень не удержал девушку на руках. Из воды её спасал незнакомец

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    15 комментариев

    Романтическая шалость привела к госпитализации двух пострадавших в Петербурге. Парень уронил девушку в воду, а спас её незнакомец.

    Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 22 июня, накануне около 20:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и, видимо, в шутку перекинул через гранитное ограждение. Возлюбленная оказалась над водой, сил удержать её не хватило. Через несколько секунд девушка упала в воду. Её течением начало сносить под мост. Брошенный кем-то из прохожих спасательный круг также не помог, его тоже подхватило водой и унесло. Пока парень растерянно наблюдал за происходящим с моста, за его девушкой нырнул незнакомец.

    Читатель «Фонтанки» Александр

    «Когда девушку затянуло под мост, один молодой человек, не задумываясь, нырнул с моста ее спасать. Затем от пристани отшвартовался катер, который вытащил их на палубу. Парень, который уронил, даже не пытался спасти ее, а спас случайный прохожий! В воде он потерял паспорт и телефон», — добавил Александр.

    На место вызвали скорую. Пострадавшую девушку отвезли в больницу им. Раухфуса, её спасителя — в Мариинскую. Обоих с подозрением на переохлаждение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

    По предварительной информации, в своем объяснении девушка рассказала, что упала в воду, так как оступилась.

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    Комментарии (15)

    202509983
    Я была свидетелем этой ситуации. Спасателя из толпы было 2, сначала прыгнул один, потом второй. Было удивительно, что речной кораблик решили использовать для помощи далеко не сразу. И прыгнули на помощь молодые парни, взрослые мужчины стояли и глазели, может из них никто плавать не умеет.
    vic_5e4cd1938d1a8
    С чего бы это за несколько минут (1;2;4) переохлождение? Дежурный формальный диагноз для госпитализации, не иначе ...
    AndrewBarsik
    Давно пора запретить песню про "...за борт её бросает..". Вся эта архаика до добра не доведёт.
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