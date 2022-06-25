    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса»: ищи себя на «Фонтанке»

    «Фонтанка» на крышеПоведение элитКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербург пришла жара. И она пока никому не надоела

    4501
    9 комментариев

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Долгожданное лето наконец-то пришло в Петербург. На термометрах под тридцать градусов, горожане отправились отдыхать на пляжи. За тем, как северный город мгновенно превратился в курортный, наблюдают корреспонденты «Фонтанки».

    Традиционно огромное количество отдыхающих приехало на пляж Парка 300-летия. Суббота, 25 июня, как и прогнозировалось, стала самым жарким днем с начала года.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель Фонтанки

    Петербуржцы и туристы в центре города отдыхают на газонах и пытаются охладиться в фонтанах. Жара еще успеет надоесть, предстоящая неделя, судя по прогнозу «Яндекс.Погоды», также будет очень теплой и без дождей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    МатрёшечкА
    Мне тоже надоела эта жарища и духотища
    Ганс-Дитрих Геншер
    надоела уже. верните +22 обратно
    260965961
    И мне надоела!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close