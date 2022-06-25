В Петербург пришла жара. И она пока никому не надоела

Долгожданное лето наконец-то пришло в Петербург. На термометрах под тридцать градусов, горожане отправились отдыхать на пляжи. За тем, как северный город мгновенно превратился в курортный, наблюдают корреспонденты «Фонтанки».

Традиционно огромное количество отдыхающих приехало на пляж Парка 300-летия. Суббота, 25 июня, как и прогнозировалось, стала самым жарким днем с начала года.