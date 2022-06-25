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    «Просто пол прекрасный». Патриарх Кирилл прокомментировал свое падение в новороссийском храме

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    13 комментариев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал свое падение во время освящения нового храма в Новороссийске 25 июня.

    «То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», — сказал глава РПЦ. Его слова цитирует РИА Новости.

    На кадрах прямой трансляции телеканала «Спас» видно, как предстоятель поскользнулся и не смог удержаться. Он упал на спину, служители храма бросились ему на помощь. После происшествия патриарх продолжил службу.

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    Комментарии (13)

    Джеко
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    AndrewBarsik
    Всевышний шлёт знамение народу России. Имеющие разум всё поняли.
    Cashmare
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