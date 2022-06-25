«Просто пол прекрасный». Патриарх Кирилл прокомментировал свое падение в новороссийском храме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал свое падение во время освящения нового храма в Новороссийске 25 июня.



«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», — сказал глава РПЦ. Его слова цитирует РИА Новости.