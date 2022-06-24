    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса» — онлайн

    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Эрдоган предложил подумать о введении смертной казни за поджог леса

    298
    обсудить

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил обсудить возможность смертной казни за поджог леса. Об этом он заявил 24 июня в ходе поездки в курортный город Мармарис, пострадавший от лесных пожаров.

    «Я также считаю, что должна быть сдерживающая мера. Нужно понять, где ставить точку. Должна ли быть смертная казнь? Это следует обсудить, мы должны обдумать это», — сказал Эрдоган на вопрос о необходимости профилактической меры (цитата по РБК).

    Пожар возник возле Мармариса 21 июня. Огонь уничтожил 4 тысячи гектаров, были эвакуированы 435 человек, 467 животных и 52 транспортных средства. По предварительным данным, лес подожгли, подозреваемый задержан. По словам Эрдогана, он объяснил свой поступок тем, что был пьян и разозлился.

    Прошлым летом в Турции тоже боролись с мощнейшими лесными пожарами, в том числе в туристических регионах. Основными причинами бедствий считают высокую температуру воздуха и сильные ветры, но не исключаются версии о поджогах.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close