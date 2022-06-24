Эрдоган предложил подумать о введении смертной казни за поджог леса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил обсудить возможность смертной казни за поджог леса. Об этом он заявил 24 июня в ходе поездки в курортный город Мармарис, пострадавший от лесных пожаров.
«Я также считаю, что должна быть сдерживающая мера. Нужно понять, где ставить точку. Должна ли быть смертная казнь? Это следует обсудить, мы должны обдумать это», — сказал Эрдоган на вопрос о необходимости профилактической меры (цитата по РБК).
Пожар возник возле Мармариса 21 июня. Огонь уничтожил 4 тысячи гектаров, были эвакуированы 435 человек, 467 животных и 52 транспортных средства. По предварительным данным, лес подожгли, подозреваемый задержан. По словам Эрдогана, он объяснил свой поступок тем, что был пьян и разозлился.
Прошлым летом в Турции тоже боролись с мощнейшими лесными пожарами, в том числе в туристических регионах. Основными причинами бедствий считают высокую температуру воздуха и сильные ветры, но не исключаются версии о поджогах.