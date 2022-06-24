Эрдоган предложил подумать о введении смертной казни за поджог леса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил обсудить возможность смертной казни за поджог леса. Об этом он заявил 24 июня в ходе поездки в курортный город Мармарис, пострадавший от лесных пожаров.



«Я также считаю, что должна быть сдерживающая мера. Нужно понять, где ставить точку. Должна ли быть смертная казнь? Это следует обсудить, мы должны обдумать это», — сказал Эрдоган на вопрос о необходимости профилактической меры (цитата по РБК).