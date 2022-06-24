    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса» — онлайн

    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Станцию «Адмиралтейская» закрыли на вход из-за наплыва пассажиров

    1699
    3 комментария

    Вечером пятницы станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге закрыли на вход.

    «В 21:37 ст. «Адмиралтейская» закрыта на вход в связи с увеличением пассажиропотока, работает только на выход», — сообщает 24 июня пресс-служба метрополитена.

    Как проходит праздник выпускников «Алые паруса» смотрите в трансляции «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Maik5
    Отправьте Беглова на его родину.
    муматор
    сначала перекроем движение, а потом закроем метро. Транспортная реформа по бегловски.
    Alex000
    "Закрыли на вход из-за наплыва пассажиров" - это пять.
    Интересно, как быстро догадаются в часы пик автобусы с трамваями на вход закрывать... :D
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close