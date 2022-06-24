    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса» — онлайн

    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Как проходят «Алые паруса» в Петербурге. Фоторепортаж «Фонтанки»

    2840
    обсудить

    В Санкт-Петербурге вечером 24 июня стартовал традиционный праздник выпускников «Алые паруса».

    Дворцовая площадь уже заполнена вчерашними школьниками, которые ждут начала концерта, обнимаются и танцуют.

    Посмотрите на их счастливые лица в фоторепортаже «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Праздник «Алые паруса» можно смотреть по телевизору, где вы увидите впечатляющее шоу, сделанное профессионалами. Но мы нашли для вас необычное — транслируем сигнал супервидовых веб-камер, установленных на Адмиралтействе и на одном из зданий на Петровской набережной (с видом на Троицкий мост). Вместе с нами вы увидите всю панораму шоу в акватории Невы в самом сердце Петербурга. А комментировать приглашаем в наш телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Полную программу праздника, включая время салюта, вы найдете здесь.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close