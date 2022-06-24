Как проходят «Алые паруса» в Петербурге. Фоторепортаж «Фонтанки»

В Санкт-Петербурге вечером 24 июня стартовал традиционный праздник выпускников «Алые паруса».
Дворцовая площадь уже заполнена вчерашними школьниками, которые ждут начала концерта, обнимаются и танцуют.
Посмотрите на их счастливые лица в фоторепортаже «Фонтанки».
Праздник «Алые паруса» можно смотреть по телевизору, где вы увидите впечатляющее шоу, сделанное профессионалами. Но мы нашли для вас необычное — транслируем сигнал супервидовых веб-камер, установленных на Адмиралтействе и на одном из зданий на Петровской набережной (с видом на Троицкий мост). Вместе с нами вы увидите всю панораму шоу в акватории Невы в самом сердце Петербурга. А комментировать приглашаем в наш телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Полную программу праздника, включая время салюта, вы найдете здесь.