Три активиста «Стопхама» после потасовки со спецназом стали фигурантами уголовного дела

Избитые активисты движения «Стопхам», кроме физических увечий, получили проблемы с законом. Трое из них попали под уголовное дело о насилии по отношению к представителю власти.
О возбуждении дела 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Не исключено, что молодых людей арестуют. Стопхамовцам вменяют применение насилия к бойцам спецназа «Гром». Какая часть, неизвестно, но в случае подтверждения опасного для здоровья вреда, активистам грозит до десяти лет колонии.
Драка между спецназовцами и активистами началась возле одного из ресторанов Москвы накануне. Стопхамовцы в своей манере высказали недовольство припаркованной на тротуаре машиной, оказалось, что она принадлежит «Грому». После потасовки четыре активиста получили травмы, некоторых пришлось везти в больницу.