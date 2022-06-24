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    Три активиста «Стопхама» после потасовки со спецназом стали фигурантами уголовного дела

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    18 комментариев

    Избитые активисты движения «Стопхам», кроме физических увечий, получили проблемы с законом. Трое из них попали под уголовное дело о насилии по отношению к представителю власти.

    О возбуждении дела 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Не исключено, что молодых людей арестуют. Стопхамовцам вменяют применение насилия к бойцам спецназа «Гром». Какая часть, неизвестно, но в случае подтверждения опасного для здоровья вреда, активистам грозит до десяти лет колонии.

    Драка между спецназовцами и активистами началась возле одного из ресторанов Москвы накануне. Стопхамовцы в своей манере высказали недовольство припаркованной на тротуаре машиной, оказалось, что она принадлежит «Грому». После потасовки четыре активиста получили травмы, некоторых пришлось везти в больницу.

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    Комментарии (18)

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    за подобное удушение 5 кратно судимого темнокожего в прошлом году по всему сша прошли акции протеста с беспорядками!
    Некоторым "нашим" силовикам можно душить мирных неравнодушных граждан Мирно отстаивающих законную гражданскую позицию по защите общественного правопорядка?
    Ему и другим силовикам можно лжесвидетельствовать что на них напали? Где честь?
    Дежурный по объединению
    Они вчера уволились! :)
    Z O V
    хорошая новость. Интересно, куда им поместили их наклейки?
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