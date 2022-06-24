Три активиста «Стопхама» после потасовки со спецназом стали фигурантами уголовного дела

Избитые активисты движения «Стопхам», кроме физических увечий, получили проблемы с законом. Трое из них попали под уголовное дело о насилии по отношению к представителю власти.

О возбуждении дела 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Не исключено, что молодых людей арестуют. Стопхамовцам вменяют применение насилия к бойцам спецназа «Гром». Какая часть, неизвестно, но в случае подтверждения опасного для здоровья вреда, активистам грозит до десяти лет колонии.