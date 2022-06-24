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    «Стойкий запах канализации». По Обводному каналу растеклись мутные серые пятна

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    2 комментария

    Сероватые пятна растеклись по поверхности Обводного канала. Изменение цвета воды заметил местный житель.

    Мутная жижа поступает из реки Волковки, рассказал один из подписчиков в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 24 июня. В районе дома № 45, добавил он, чувствуется «стойкий запах канализации».

    В пресс-службе петербургского комитета по природопользованию сообщили, что на место отправили мобильную экологическую дежурную службу.

    Ранее «Фонтанка» писала, что похожий инцидент в пятницу также был зафиксирован в центре Петербурга, где возле Конюшенного ведомства в реке Мойке уже не в первый раз разливается серо-бурая жижа, которая расползается по водоёму крупными пятнами.

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    Комментарии (2)

    Local
    Хотя бы окунули пару раз.
    angel of death
    опять никого не посадят...
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