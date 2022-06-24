«Стойкий запах канализации». По Обводному каналу растеклись мутные серые пятна

Сероватые пятна растеклись по поверхности Обводного канала. Изменение цвета воды заметил местный житель.
Мутная жижа поступает из реки Волковки, рассказал один из подписчиков в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» 24 июня. В районе дома № 45, добавил он, чувствуется «стойкий запах канализации».
В пресс-службе петербургского комитета по природопользованию сообщили, что на место отправили мобильную экологическую дежурную службу.
Ранее «Фонтанка» писала, что похожий инцидент в пятницу также был зафиксирован в центре Петербурга, где возле Конюшенного ведомства в реке Мойке уже не в первый раз разливается серо-бурая жижа, которая расползается по водоёму крупными пятнами.