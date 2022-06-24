Работы подвинут водителей на Стачек, Металлистов и перекрестке Коломяжского и Испытателей

Новая порция ограничений движения ждет водителей с 27–28 июня в Кировском, Красногвардейском, Приморском и Петродворцовом районах Петербурга. Самые долгие — на три месяца — вводятся на проспекте Металлистов и Якорной улице.
С 27 июня по 28 сентября ограничат проезд по участкам проспекта Металлистов от Якорной улицы до шоссе Революции и Якорной улицы от Красногвардейской площади до проспекта Металлистов, сообщает 24 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут устанавливать опоры контактной сети.
На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей ограничат движение с 27 июня по 9 августа. Причиной станут работы по реконструкции светофора.
с 27 июня по 22 июля из-за установки светофора ограничивается движение транспорта на перекрестке Санкт-Петербургского и Ново-Нарвского шоссе.
А с 28 июня по 15 июля будет ограничен проезд по проспекту Стачек от Автомобильной улицы до Трамвайного проспекта. Там отремонтируют трамвайные пути.
Также с 27–28 июня ограничат движение на Светлановском проспекте и улице Коллонтай и перекроют Лихардовскую улицу в Петергофе.