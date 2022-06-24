Работы подвинут водителей на Стачек, Металлистов и перекрестке Коломяжского и Испытателей

Новая порция ограничений движения ждет водителей с 27–28 июня в Кировском, Красногвардейском, Приморском и Петродворцовом районах Петербурга. Самые долгие — на три месяца — вводятся на проспекте Металлистов и Якорной улице.

С 27 июня по 28 сентября ограничат проезд по участкам проспекта Металлистов от Якорной улицы до шоссе Революции и Якорной улицы от Красногвардейской площади до проспекта Металлистов, сообщает 24 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут устанавливать опоры контактной сети.



На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей ограничат движение с 27 июня по 9 августа. Причиной станут работы по реконструкции светофора.