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    Работы подвинут водителей на Стачек, Металлистов и перекрестке Коломяжского и Испытателей

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    1 комментарий

    Новая порция ограничений движения ждет водителей с 27–28 июня в Кировском, Красногвардейском, Приморском и Петродворцовом районах Петербурга. Самые долгие — на три месяца — вводятся на проспекте Металлистов и Якорной улице.

    С 27 июня по 28 сентября ограничат проезд по участкам проспекта Металлистов от Якорной улицы до шоссе Революции и Якорной улицы от Красногвардейской площади до проспекта Металлистов, сообщает 24 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут устанавливать опоры контактной сети.

    На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей ограничат движение с 27 июня по 9 августа. Причиной станут работы по реконструкции светофора.

    с 27 июня по 22 июля из-за установки светофора ограничивается движение транспорта на перекрестке Санкт-Петербургского и Ново-Нарвского шоссе.

    А с 28 июня по 15 июля будет ограничен проезд по проспекту Стачек от Автомобильной улицы до Трамвайного проспекта. Там отремонтируют трамвайные пути.

    Также с 27–28 июня ограничат движение на Светлановском проспекте и улице Коллонтай и перекроют Лихардовскую улицу в Петергофе.

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    Комментарии (1)

    260730691
    А что с ремонтом Индустриального проспекта? Все деньги ушли на повышение ЗП губеру и его прилипалам! Эй, Беглов, пройдись по Индустриальному проспекту. Пока Валюшка была такого не было ...
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