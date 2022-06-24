На Светлановском проспекте больше чем на год ограничат движение

Водителям стоит приготовиться к дополнительным пробкам в Выборгском и Невском районах Петербурга и в Петергофе. Из-за различных работ там ограничат движение. Самые долгие изменения ждут Светлановский проспект: его сузят до следующей осени.

С 28 июня на Светлановском проспекте установят временное ограждение, из-за чего ограничат движение транспорта на участке у проспекта Тореза. Продлятся ограничения до 15 октября 2024 года, сообщает 24 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



С 27 июня по 15 июля ограничат проезд по улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина. Там будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода.