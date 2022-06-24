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    На Светлановском проспекте больше чем на год ограничат движение

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    4 комментария

    Водителям стоит приготовиться к дополнительным пробкам в Выборгском и Невском районах Петербурга и в Петергофе. Из-за различных работ там ограничат движение. Самые долгие изменения ждут Светлановский проспект: его сузят до следующей осени.

    С 28 июня на Светлановском проспекте установят временное ограждение, из-за чего ограничат движение транспорта на участке у проспекта Тореза. Продлятся ограничения до 15 октября 2024 года, сообщает 24 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    С 27 июня по 15 июля ограничат проезд по улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина. Там будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода.

    А в Петергофе потеснят водителей для прокладки инженерных сетей. С 28 июня по 25 июля движение по Лихардовской улице закроют в одном направлении — от Калининской улицы Краснопрудского переулка.

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    Комментарии (4)

    karbofos
    "временное" ограждение до 15 октября 2024 года.
    18 месяцев у них - это временное.

    Не видать нам рывков, прорывов и технологических суверенитетов.
    alexadmin
    По тому же Светлановскому у "сооружения по адресу Энгельса 27м" (по факту, напротив Светлановского стадиона) как отожрали весь тротуар лет 15 назад, так и бросили. И всем, включая администрацию района наплевать.
    Ish
    Да можно навсегда сузить. чего там? Привыкнем за год-то.
    Зато для новостроек больше места будет.....
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