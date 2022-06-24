Каршеринг сбил девушку на Кременчугской так, что обувь улетела на «встречку»

В 14:50 у дома 9, корпус 1, по Кременчугской улице мужчина на автомобиле Renault сбил 27-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.



В телеграм-канале «Мегаполис» добавляют, что «Рено» был каршеринговым. «Приехала реанимация. Вокруг много крови», — пишут очевидцы. На фото с места ДТП видно, что от удара у пострадавшей слетела обувь и упала на встречной полосе.