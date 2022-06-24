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    Каршеринг сбил девушку на Кременчугской так, что обувь улетела на «встречку»

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    5 комментариев

    Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 24 июня в Центральном районе Петербурга. Пострадавшую увезли с тяжелыми травмами.

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    В 14:50 у дома 9, корпус 1, по Кременчугской улице мужчина на автомобиле Renault сбил 27-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

    В телеграм-канале «Мегаполис» добавляют, что «Рено» был каршеринговым. «Приехала реанимация. Вокруг много крови», — пишут очевидцы. На фото с места ДТП видно, что от удара у пострадавшей слетела обувь и упала на встречной полосе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (5)

    DMaster
    Зебра и знаки ПП есть, даже ЛП есть. Не помогло.
    hal9000
    А чё ванговать..на арендной машине экономическая целесообразность заставляет давить на газ..они гоняют не из за того что они гонщики...или там спешат куда то..а считают затраты и минуты..плюя на пдд
    NoName1234
    Вангую срач про каншенинг….
    Погнали
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