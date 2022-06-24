С погибшим на Украине рядовым Ведутой простились в Петербурге

Уроженец Колпино посмертно получил орден Мужества. С петербуржцем простились 24 июня.

О смерти еще одного петербуржца во время спецоперации сообщает пресс-служба Смольного. Тимофей Ведута, говорится в сообщении, «защищал мир на Донбассе, защищал Россию». Он посмертно получил орден за отвагу и самоотверженность.

Судя по странице в соцсети с такими ФИО, молодой человек учился в Лесотехническом университете, увлекался страйкболом.

В этот же день был похоронен младший сержант Абдулла Авезов, он также погиб на территории Украины.