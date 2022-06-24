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    Боевые действия на Украине

    С погибшим на Украине рядовым Ведутой простились в Петербурге

    3375
    2 комментария

    Уроженец Колпино посмертно получил орден Мужества. С петербуржцем простились 24 июня.

    О смерти еще одного петербуржца во время спецоперации сообщает пресс-служба Смольного. Тимофей Ведута, говорится в сообщении, «защищал мир на Донбассе, защищал Россию». Он посмертно получил орден за отвагу и самоотверженность.

    Судя по странице в соцсети с такими ФИО, молодой человек учился в Лесотехническом университете, увлекался страйкболом.

    В этот же день был похоронен младший сержант Абдулла Авезов, он также погиб на территории Украины.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    советдалюбовь
    кричали же, что нет потерь
    Ахмат-Сила
    погиб как герой, защищая родную землю от фашистских захватчиков!
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