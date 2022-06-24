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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге похоронили убитого на Украине младшего сержанта

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    1 комментарий

    С младшим сержантом Абдуллой Авезовым простились в Петербурге. Он погиб на территории Украины во время спецоперации.

    О смерти Авезова 24 июня сообщает пресс-служба Смольного. Его похоронили с воинскими почестями, соболезнования семье принес губернатор.

    «Абдулла Камалович Авезов честно и доблестно служил в Вооружённых силах. В ходе специальной военной операции ценой своей жизни он выполнил воинский долг перед Родиной, перед людьми, которые нуждаются в помощи и защите России. Наши воины — гордость, честь и слава Отечества», — цитирует пресс-служба Александра Беглова.

    Возраст младшего сержанта и обстоятельства его гибели не раскрываются.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

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    неужели мало жертв? может хватит?
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