В Петербурге похоронили убитого на Украине младшего сержанта

С младшим сержантом Абдуллой Авезовым простились в Петербурге. Он погиб на территории Украины во время спецоперации.

О смерти Авезова 24 июня сообщает пресс-служба Смольного. Его похоронили с воинскими почестями, соболезнования семье принес губернатор.

«Абдулла Камалович Авезов честно и доблестно служил в Вооружённых силах. В ходе специальной военной операции ценой своей жизни он выполнил воинский долг перед Родиной, перед людьми, которые нуждаются в помощи и защите России. Наши воины — гордость, честь и слава Отечества», — цитирует пресс-служба Александра Беглова.