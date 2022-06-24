«Яндекс» восстановил такси, лавку и другие сервисы после масштабного сбоя

Доступ к сервисам «Яндекса», включая такси, службу доставки «Лавка» и другие, вновь доступен, сообщили в компании.
«Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось. Водителям и курьерам мы компенсируем простой», — рассказали в «Яндексе» «Фонтанке» во второй половине дня 24 июня.
Как писала «Фонтанка», днем в пятницу у пользователей служб заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber в Петербурге возникли трудности с доступом к сервисам.