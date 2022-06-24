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    «Яндекс» восстановил такси, лавку и другие сервисы после масштабного сбоя

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    2 комментария

    Доступ к сервисам «Яндекса», включая такси, службу доставки «Лавка» и другие, вновь доступен, сообщили в компании.

    «Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось. Водителям и курьерам мы компенсируем простой», — рассказали в «Яндексе» «Фонтанке» во второй половине дня 24 июня.

    Как писала «Фонтанка», днем в пятницу у пользователей служб заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber в Петербурге возникли трудности с доступом к сервисам.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    И это только начало! Поставки оборудования прекратились и теперь такие сбои будут случаться всё чаще и чаще.....Готовьтесь, россияне!
    Alex000
    Как жы так. Местные боты писали, что никакого серьёзного сбоя не было, а тут вдруг - нате вам, устранили, извинились.
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